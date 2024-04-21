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Cemevlerine elektrik desteği

Güncelleme Tarihi:

#Cemevi#Resmi Gazete#Elektrik Desteği
Cemevlerine elektrik desteği
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2024 07:00

Cemevlerinin aydınlatma giderlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan yönetmeliğe göre, cemevinin, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nın tespitiyle aydınlatma giderlerinin ödenmesi için bulunduğu ildeki il kültür ve turizm müdürlüğüne yazılı talepte bulunması gerekecek. Aranan koşulları sağlandığı tespit edilen cemevlerinin aydınlatma giderinin fatura ibrazına bağlı olarak ödeneceği il müdürlüğünce cemevine bildirilecek. Aydınlatma gideri ödenen cemevleri, il müdürlüğü tarafından her yıl yerinde kontrol edilecek. Cemevi dışında kaldığı tespit edilen, ticari amaçla kullanılan bölümlerin aydınlatma giderleri Bakanlık bütçesinden ödenmeyecek.

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#Cemevi#Resmi Gazete#Elektrik Desteği

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