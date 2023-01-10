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Cemevleri saldırısına iddianame

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#Cemevleri#Saldırı#İddianame
Cemevleri saldırısına iddianame
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 07:00

Cemevlerine saldırıya ilişkin iddianamede saldırgan Karaca’nın akıl sağlığının yerinde olmadığı belirtildi.

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ANKARA’da 30 Temmuz 2022 günü Türkmen Alevi Bektaşi Derneği, Şahı Merdan Cem Evi, Sivas Divriği Gökçebel Derneği ve Fatma Ana Cem Evi’ne yönelik saldırı gerçekleştirildi. Eskişehir’e kaçan saldırgan Ahmet Ozan Karaca gözaltına alındı. Karaca ile birlikte hareket ettiği anlaşılan Baver Gül ve Çağdaş Can Bardakçı da yakalandı. Karaca tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

13 YIL CEZA İSTENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı tamamladı. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, Karaca’ya ‘halkı kin ve düşmanlığa alanen tahrik etme, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme, silahlı basit yaralama’dan 13 yıl 4 ay, diğer iki şüpheli için ‘halkı kin ve düşmanlığa alanen tahrik etme, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ ve ‘kusur yeteneği olmayanları suçun işlenmesinde araç olarak kullandıkları’ gerekçesiyle 17’şer yıla kadar hapis istendi.

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BİR SAATTE 4 SALDIRI

İddianamede bir saatte 4 saldırı gerçekleştirdiği anlatılan Karaca’ya akli dengesinin yerinde olmadığı, cezai ehliyetinin bulunmadığı yönünde rapor verildiği belirtildi. Mahkemece akli dengesinin yerinde olmadığına kanat getirilmesi halinde Karaca’ya güvenlik tedbirleri uygulanması istendi.

 

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#Cemevleri#Saldırı#İddianame

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