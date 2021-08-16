Cemevine saldırı: ‘Uyumaya girdik’

Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi’nin penceresi önceki gece saat 01.00 sıralarında kimliği belirsiz kişiler tarafından kırıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada da tartışma konusu olan olayla ilgili araştırma başlatarak kamera görüntülerini incelemeye aldı. Kamera görüntülerinde 2 kişi tespit edildi. E.Ş. ve E.B. operasyonla yakalandı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı yazılı açıklamada, “Yakalanan şüpheliler savunmalarında özetle ‘Gece alkol aldıklarını, kapalı bir mekanda uyumak için cemevinin camını kırarak kapıyı açtıklarını ve burada yattıklarını, sabaha karşı kalkıp cemevini terk ettiklerini’ beyan etmişlerdir. Cemevi yetkilisi de alınan beyanında özetle ‘Şüphelilerin aynı mahallede oturduklarını, aileleriyle yapılan görüşme sonucu eylemin art niyetli olmadığını anladıklarını, şikayetçi olmadığını’ belirtmiştir. Başlatılan soruşturma kapsamında gerekli tüm araştırmalar tamamlandıktan sonra toplanan deliller hukuken değerlendirilecek ve ilgililer hakkında yasal gereğine tevessül edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada da konuyla ilgili bilgi verilerek, “Başlatılan soruşturma devam etmektedir. İbadethanelere yapılan her türlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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