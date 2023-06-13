Cemevi saldırısında 4 suçtan ceza istendi

Haberin Devamı

Ankara 63. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Ozan Karaca kaldığı cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Tutuksuz sanıklar Baver Gül ve Çağdaş Can Bardakçı ise gelmedi. Sanık Karaca, savunmasında “Alevilere karşı nefretim ve kinim yok. Sevgilim de Alevi, onunla evlenmek istiyorum. Alevilere zarar vermem söz konusu olamaz” dedi.

12 YIL 9 AY HAPİS

Duruşmada mütaalasını açıklayan savcı, Karaca’nın ifadelerinde suçu kabul ettiğini belirterek, diğer sanıkların da müşterek fail olarak cezalandırılmasını talep etti. Sanıklar Karaca, Gül ve Bardakçı’nın ‘ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme’ suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3’er aya, ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan 1 yıldan 3’er yıla, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama’ suçundan 1 yıldan 3’er yıla ve ‘kasten yaralama’ suçundan6 aydan 1 yıl 6’şar aya kadar hapislerini talep etti.Duruşma ertelendi.