×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Cemevi saldırısında 4 suçtan ceza istendi

Güncelleme Tarihi:

#ANKARA#Cemievi#Saldırı
Cemevi saldırısında 4 suçtan ceza istendi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 07:00

ANKARA’nın Mamak ve Çankaya ilçelerinde bulunan bazı Alevi sivil toplum kuruluşları (STK) ile cemevine saldırıya ilişkin biri tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada savcı, 4 suçtan toplam 12 yıl 9’ar aya kadar hapis talep etti. 

Haberin Devamı

Ankara 63. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Ozan Karaca kaldığı cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Tutuksuz sanıklar Baver Gül ve Çağdaş Can Bardakçı ise gelmedi. Sanık Karaca, savunmasında “Alevilere karşı nefretim ve kinim yok. Sevgilim de Alevi, onunla evlenmek istiyorum. Alevilere zarar vermem söz konusu olamaz” dedi.

12 YIL 9 AY HAPİS

Duruşmada mütaalasını açıklayan savcı, Karaca’nın ifadelerinde suçu kabul ettiğini belirterek, diğer sanıkların da müşterek fail olarak cezalandırılmasını talep etti. Sanıklar Karaca, Gül ve Bardakçı’nın ‘ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme’ suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3’er aya, ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan 1 yıldan 3’er yıla, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama’ suçundan 1 yıldan 3’er yıla ve ‘kasten yaralama’ suçundan6 aydan 1 yıl 6’şar aya kadar hapislerini talep etti.Duruşma ertelendi.   

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANKARA#Cemievi#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden annesine bu kadar bağımlı

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden annesine bu kadar bağımlı?

#İlişkiler
Bazı sebze ve meyvelerin hafıza fonksiyonlarını iyileştirdiği saptandı Hangileri etkili 7’den 70’e herkesin günlük beslenmesine eklemesi gerekiyor

Bazı sebze ve meyvelerin hafıza fonksiyonlarını iyileştirdiği saptandı! Hangileri etkili? '7’den 70’e herkesin günlük beslenmesine eklemesi gerekiyor'

#Sağlık
Yeşil sahaların yürüyen egosu Ibrahimovic veda etti... Zlatan futboldan değil, futbol Zlatan’dan emekli oldu

Yeşil sahaların yürüyen egosu Ibrahimovic veda etti... 'Zlatan futboldan değil, futbol Zlatan’dan emekli oldu!'

#ZLATAN IBRAHİMOVİC