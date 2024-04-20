×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Cemevi kararı Resmi Gazete'de: Aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden karşılanacak

Güncelleme Tarihi:

#Cemevi#Resmi Gazete#Aydınlatma
Cemevi kararı Resmi Gazetede: Aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden karşılanacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2024 07:27

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile birlikte cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Haberin Devamı

Cemevlerinin Aydınlatma Giderlerinin Ödenmesine Dair Kültür ve Turizm Bakanlığı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan yönetmelikle birlikte, Alevilerin ve Bektaşilerin cem erkanı yürüttükleri meydan adlı bölüm başta olmak üzere; kurban kesim yeri, aşevi, morg, gasilhane, görevli odası, taziye salonu ve diğer bölümlerden oluşan, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından tespiti yapılan cemevlerinin aydınlatma giderlerini Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Cemevinin aydınlatma amaçlı enerji tüketimi ile diğer amaçlara yönelik enerji tüketiminin sayaç tefriki yapılmak suretiyle ayrılması zorunlu olacak. Sayaç tefrik işlemlerinin kontrolü cemevinin unsurları dikkate alınarak İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nün teknik personeli tarafından yapılacak. Yönetmelikte aranan koşulların sağlandığı tespit edilen cemevlerinin aydınlatma giderinin fatura ibrazına bağlı olarak ödeneceği İl Kültür Turizm Müdürlüğünce cemevine bildirilecek.

Haberin Devamı

 Ayrıca yayımlanan yönetmelikte, aydınlatma gideri ödenen cemevlerinin İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından her yıl yerinde kontrol edileceği belirtildi. Yönetmelikte, Cemevi dışında kaldığı tespit edilen ticari amaçla kullanılan bölümlerin aydınlatma giderlerinin Bakanlık bütçesinden ödenmeyeceği de ifade edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cemevi#Resmi Gazete#Aydınlatma

BAKMADAN GEÇME!