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Cemevi Başkanlığı’na Özzeybek getirildi

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Cemevi Başkanlığı#Ali Arif Özzeybek
Cemevi Başkanlığı’na Özzeybek getirildi
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2023 07:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir dönem danışmanlık görevini yürüten, daha sonra AK Parti’ye geçerek Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan Ali Arif Özzeybek getirildi.

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Atama, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yürürlüğe girdi. 1964 yılında Ankara doğan ve diş hekimliği okuyan Özzeybek, halen bu alanda çalışmasını sürdürüyor. 

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Cemevi Başkanlığı#Ali Arif Özzeybek

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