Cemevi Başkanlığı’na Özzeybek getirildi

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Atama, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yürürlüğe girdi. 1964 yılında Ankara doğan ve diş hekimliği okuyan Özzeybek, halen bu alanda çalışmasını sürdürüyor.