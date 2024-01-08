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‘Çember’de 4 bin 853 firari yakalandı

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#Bakan Yerlikaya#Hırsızlık#Dolandırıcılık
‘Çember’de 4 bin 853 firari yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2024 07:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılın ilk 4 gününde ülke genelinde düzenlenen ‘Çember-10’ operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 4 bin 853 firarinin yakalandığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “2024 yılının ilk 4 günü  81 ilde ‘aranan şahıslara yönelik’ gerçekleştirilen ‘Çember-10’ operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 853 firari yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz” dedi.

Yakalanan kişilerin 4 bin 780’inin 5 yıla kadar, 33’ünün 5-10 yıl, 40’ının da 10 yıl ve üzerinde arandığını belirten Yerlikaya ayrıca, yakalananlardan 867’sinin hırsızlık, 355’inin dolandırıcılık, 167’sinin yağma, 53’ünün adam öldürme, 123’ünün cinsel suçlar, 948’inin narkotik suçlar, 66’sının terör suçları ve 532’sinin kaçakçılık ve organize suçlardan arandığını bildirdi.

 

 

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#Bakan Yerlikaya#Hırsızlık#Dolandırıcılık

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