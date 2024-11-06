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Çember operasyonlarında 4 bin 244 şüpheli yakalandı

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#Ali Yerlikaya#Çember Operasyonları#Operasyon
Çember operasyonlarında 4 bin 244 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 10:30

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çember operasyonları kapsamında hapis cezası bulunan 4 bin 244 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Çember Operasyonları Devam Ediyor.

81 ilde son 1 haftadır “Mahkemelerimizce Hapis Cezasına Yönelik Yakalama Kararı Verilen Şahıslara” yönelik düzenlenen “ÇEMBER-24” operasyonlarında 4.244 şüpheli yakalandı.

Emniyetimizde, Jandarmamızda ve Sahil Güvenliğimizde suçluları yakalamalara yönelik özel ekipler kurduk. Arananları yakaladıkça görüyoruz ki, ilçe ilçe, şehir şehir suç oranlarımız düşüyor.

Hapis Cezası almış ve mahkemelerimizce yakalanması istenenler için çember daraltıyoruz. Hiç kimsenin halkımızın huzurunu kaçırmasına, sokaklarımızı tedirgin etmesine müsaade etmeyeceğiz.

ÇEMBER-24 Operasyonlarında sonucunda:
0-5 yıldır aranmakta olan 4.158 şüpheli şahıs,
5-10 yıldır aranmakta olan 31 şüpheli şahıs,
10 yıl ve üzeri aranmakta olan 55 şüpheli şahıs yakalandı.

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Bunların:
689’u hırsızlıktan
374’ü dolandırıcılıktan
151’i yağmadan
52’si kasten öldürmeden
125’i cinsel suçlardan
717’si narkotik suçlarından
73’ü terör suçlarından
474’ü KOM (Kaçakçılık, Organize)
216’sı siber suçlardan ve
1.363’ü diğer suçlardan olmak üzere toplam 4.244 şüpheli şahıs yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polisimizi ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

 

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#Ali Yerlikaya#Çember Operasyonları#Operasyon

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