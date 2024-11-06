Çember operasyonlarında 4 bin 244 şüpheli yakalandı

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Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Çember Operasyonları Devam Ediyor.

81 ilde son 1 haftadır “Mahkemelerimizce Hapis Cezasına Yönelik Yakalama Kararı Verilen Şahıslara” yönelik düzenlenen “ÇEMBER-24” operasyonlarında 4.244 şüpheli yakalandı.

Emniyetimizde, Jandarmamızda ve Sahil Güvenliğimizde suçluları yakalamalara yönelik özel ekipler kurduk. Arananları yakaladıkça görüyoruz ki, ilçe ilçe, şehir şehir suç oranlarımız düşüyor.

Hapis Cezası almış ve mahkemelerimizce yakalanması istenenler için çember daraltıyoruz. Hiç kimsenin halkımızın huzurunu kaçırmasına, sokaklarımızı tedirgin etmesine müsaade etmeyeceğiz.

ÇEMBER-24 Operasyonlarında sonucunda:

0-5 yıldır aranmakta olan 4.158 şüpheli şahıs,

5-10 yıldır aranmakta olan 31 şüpheli şahıs,

10 yıl ve üzeri aranmakta olan 55 şüpheli şahıs yakalandı.

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Bunların:

689’u hırsızlıktan

374’ü dolandırıcılıktan

151’i yağmadan

52’si kasten öldürmeden

125’i cinsel suçlardan

717’si narkotik suçlarından

73’ü terör suçlarından

474’ü KOM (Kaçakçılık, Organize)

216’sı siber suçlardan ve

1.363’ü diğer suçlardan olmak üzere toplam 4.244 şüpheli şahıs yakalandı.



Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polisimizi ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.