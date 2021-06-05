Cemal Süreya’nın kitapları davalık... ‘Babamızın 9 eserini izinsiz çoğaltıp bastılar’

İddiaya göre, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları AŞ ile Cemal Süreya’nın mirasçısı olan Ayçe Seber ile İçsel Dürgerdil arasında 2007 yılında üretim, yayım, dağıtım ve telif hakları sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye göre Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları, Cemal Süreya’ya ait “Bütün Yazıları, Bütün Şiirleri (Günübirlikler, 99 Yüz, Sevda Sözleri, Toplu Yazılar 1, Günler)” adlı eserlerini kitaplaştırarak yayına hazırlayacaktı. Sözleşme süresi 2013 tarihinde sona erince taraflar arasında bu süre 7 yıl ile sınırlı kalmak kaydıyla yeniden uzatıldı. Ancak davalı Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları, 2007 ve 2013 tarihli sözleşmeleri dayanak göstererek Cemal Süreya’ya ait ’99 Yüz’, ‘Toplu Yazılar 1’, ‘Şapkam Dolu Çiçekle’, ‘Günler’, ‘Üvercinaka’, ‘Beni Öp Sonra Doğur Beni’ ‘Göçebe’, ‘Güvercin Curnatası’ ve ‘Sevda Sözleri’ adlı eserleri izinsiz çoğaltıp yayınladı.

‘YÜZLERCESİ TELİF DIŞI TUTULMUŞ’

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları ile yeniden sözleşme yapılmadığını dava dilekçesinde anlatan Cemal Süreya’nın iki mirasçısının avukatı, “Sözleşme yenilenmemiş, 2013 tarihinde sonlandırılmıştır. Davalıdan 2013 tarihinden sonra ne kadar eserin üretilip çoğaltıldığına dair rapor istenilmiştir. Gelen raporda 2013 ile 2020 tarihleri arasında eserlerin yüzlerce baskısının telif dışı tutulduğu ve bunların telif bedellerinin ödenmediği görülmüştür. Sözleşmede 200 adet nüshanın telif dışı tutulması ve ücret talep edilmeyeceği yazmaktadır. Ancak 200 adet nüshanın telif dışı tutulması yalnızca fireleri (bir iş yapılırken çıkan atık parça, eksik, noksan) karşılamak amacıyla olup, ayrıca her baskı için de öngörülmemiştir. Davalının 2013 ile 2020 tarihleri arasında telif ödemediğine ilişkin belge gönderdiği raporla sabittir. Cemal Süreya’nın iki mirasçısı, davalı yayınevinin üretilmiş eserlerde ne kadar adedi telif dışı tuttuğunu bilememektedir. Bu tüm bu nedenlerle şimdilik 20 bin liralık belirsiz alacak davası olarak açmaktayız. Davamızın kabulüne karar verilmesini istiyoruz” dedi.

‘İKİNCİ YENİ’NİN ÖNCÜLERİNDENDİ

Cemal Süreyya, 1931’de Erzincan’da dünyaya geldi. Süreya, şiire çocuk yaşlarda ilgi duymaya başladı. Yıllar sonra “İkinci Yeni” şiirinin öncülerinden biri kabul edildi. Şiirleriyle çok sayıda ödül alan Süreya, 9 Ocak 1990’da hayatını kaybetti. Usta şairin Ayçe Seber ve İçsel Dülgerdil isimlerinde iki kızı bulunuyor.

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