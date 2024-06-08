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Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda dev ekran böyle düştü

Güncelleme Tarihi:

#Cemal Reşit Rey Konser Salonu#Şişli#Ekran
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 09:59

Şişli’de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda önceki akşam düzenlenen mezuniyet töreni sonunda sahnede bulunan dev ekran insanların üzerine devrilmişti. 6 kişinin yaralandığı o anlar ise kameraya yansıdı.

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Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda dün akşam düzenlenen Elev Vakfı Okulunun mezuniyet töreninin sonunda veliler ve öğrenciler fotoğraf çektirmek için sahneye çıkmış, bu sırada dijital panonun devrilmesi sonucu 3 veli ve 3 öğrenci yaralanmıştı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı.

 

DEV EKRANIN DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Mezuniyet töreni sonunda veliler ile öğrencilerin fotoğraf çekilmek için sahneye çıktığı esnada dijital dev panonun devrildiği o anlar kameraya yansıdı.

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#Cemal Reşit Rey Konser Salonu#Şişli#Ekran

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