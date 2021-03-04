Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi davasında 3. duruşma görüldü

Hatice Cengiz'in avukatı Ali Ceylan, geçtiğimiz günlerde açıklanan Amerikan İstihbarat raporunun dosyaya getirilmesi ve dosyada bahsi geçen farklı isimler hakkında ihbarda bulunulmasını talep etti. Mahkeme, dosyaya katkı sağlamayacağı gerekçesiyle bu talebi reddetti. Duruşma 8 Temmuz'a ertelendi.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmaya 20 firari sanığın CMK'dan atanan avukatları ile müşteki Hatice Cengiz avukatıyla birlikte katıldı. Hatice Cengiz, duruşma çıkışında avukatlarıyla açıklama yaptı.

Cengiz, "Tanıklar dinlendi. Biz mahkemeye yeni açıklanan rapor kapsamında ortaya çıkan yeni delillerinde davaya eklenmesini istedik. Bundan sonraki süreci avukatlarla beraber takip edeceğiz. Onun dışında söylenebilecek bu en son yayınlanan raporun doğrudan veliahta bir sorumluluk yüklüyor. Bu kapsamda mahkeme sürecini buna dahil olmasın istiyorum" dedi.