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Özden ATİK / DHA
Haber Giriş: 25.03.2020 - 10:29,Son Güncelleme:/

Cemal Kaşıkçı davasında son dakika gelişmesi

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Cemal Kaşıkçı davasında son dakika gelişmesi
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Cemal Kaşıkıçı’nın Suudi Arabistan başkonsolosluğunda Ekim 2018’de öldürülmesi ile ilgili soruşturma tamamlandı. 20 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Şüphelilerden 18’ine tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan kamu davası açıldı. 2 şüpheliye azmettirme suçundan kamu davası açıldı.

SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, 2'si azmettirici toplam 20 Suudi şüpheli hakkında "Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan kamu davası açtı.

Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüleri ortaya çıktı
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