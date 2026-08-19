Cemal Enginyurt’un oğlu adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı

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Dün akşam Alptürk Enginyurt, babası Cemal Enginyurt ile birlikte bulunduğu sırada gözaltına alındı. Enginyurt sağlık kontrolünün ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen ve hakim karşısına çıkan Enginyurt, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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SORUŞTURMA İHBARLA BAŞLADI

Savcılığa yapılan ihbara göre Ankara’da ‘Red GYM’ isimli spor merkezi üzerinden kayıt dışı ürün satışının yapıldığı iddia edildi. Cemal Enginyurt adına TBMM kayıtlarındaki araçların bazı sevkıyatlarda kullanıldığı ileri sürüldü. MASAK raporuna göre, Alptürk Enginyurt’un hesaplarındaki para giriş-çıkışı 2021-2024 arasında yaklaşık 15 milyon TL iken, 2025 yılında ise yaklaşık 25 milyon TL olarak gerçekleşti.

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Enginyurt’un babası Cemal Enginyurt ile arasında 18 milyon 966 bin 960 TL, Astürk Akaryakıt ile 2 milyon 545 bin 414 TL, para transferi tespit edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt ile Mehmet Sedat Erge, 'Halk sağlığını bozma' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Enginyurt adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Enginyurt, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.