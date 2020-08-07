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Umut ERDEM / ANKARA
Haber Giriş: 07.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Cemal Enginyurt o sözleri niye söylediğini anlattı: ‘Akşener kongreyi kazandı, iptal ettirdim’

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Cemal Enginyurt o sözleri niye söylediğini anlattı: ‘Akşener kongreyi kazandı, iptal ettirdim’
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MHP’den ihraç edilen Cemal Enginyurt, tartışma yaratan “Meral Akşener’in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim” sözlerine açıklık getirdi.

Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, İYİ Parti’nin kuruluş sürecinde yaşanan gelişmeler ve Genel Başkan Meral Akşener’e yönelik “eve dön” çağrısıyla ilgili sorularımızı şöyle yanıtladı:

MAHKEMEYE BAŞVURDUM

“İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 19 Haziran 2016’daki kongreyi 715 imzayla kazandığında ben mahkemeye verdim. Ben iptal ettirdim kazandıkları kongreyi. Sayın Akşener de dahil MHP’yi ele geçirmek isteyenler oldu. Böylesi bir dönemde arkadaşlarımla beraber Sayın Bahçeli’nin yanında ölümüne durduk. Kavgalar ettik, hakaretler yedik. Ben bu mücadeleyi arkadaşlarımla verdim. Kongreyi ben iptal falan ettirmedim, ben iptal edilmesi için MHP’yi mahkemeye verdim, şikâyet ettim. İYİ Partililer mutluluk içinde, ‘Cemal Enginyurt itirafçı mı oldu’ diyorlar. Bir maddenin değiştirilmesi için kongre kararı alınmıştı. Akşener ve arkadaşları toplandı, 765 kişi oy verdi, kazandı güya. 13 maddeyi değiştirdiler, bu hukuksuzdur. Ben kongre, bir hak gaspı diye mahkemeye başvurdum. Yüce Türk adaleti de bunu kabul etti. Beni bayramdan önce partiden attılar, Akşener’e ‘Evine dön’ çağrısı yaptılar. Bu çağrıyı doğru bulmadım. O zaman ben bu kadar mücadeleyi niye yaptım?

BENİ KÖTÜLEDİLER

Ben Bahçeli’nin beni sevdiğini biliyorum ama yanındaki bir grup beni tehlike gördü, benden rahatsız oldu. Beni ‘Cumhur İttifakına zarar veriyor’ diyerek kötülediler, Genel Başkan da beni 4-5 defa uyardığı için ‘Yeter artık atın’ demiştir diye düşünüyorum.

Bağımsız Ordu milletvekili olarak devam edeceğim. Bir partiden davet almadım. Alırsam da gitmem. Bahçeli ile ihraç sonrası görüşmedim. Görüşme talebinde de bulunmadım.”

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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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