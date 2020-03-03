Haber Giriş: 03.03.2020 - 07:00,
Cemaatin önüne geçti
İDLİB’de perşembe günü şehit olan 34 Mehmetçik’ten Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin önceki gün Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Törene katılan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, cenaze namazı kılındığı sırada cemaatin önüne geçti. Cemaatin selam verip namazı bitirerek duaya başlamasının ardından Aylin Cesur da ellerini açarak dua etmeye başladı. Görüntü, sosyal medyada gündem oldu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle