MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCemaatin önüne geçti
GeriGündem Cemaatin önüne geçti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 03.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Cemaatin önüne geçti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cemaatin önüne geçti
Abone Olgoogle-news

İDLİB’de perşembe günü şehit olan 34 Mehmetçik’ten Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin önceki gün Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Törene katılan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, cenaze namazı kılındığı sırada cemaatin önüne geçti. Cemaatin selam verip namazı bitirerek duaya başlamasının ardından Aylin Cesur da ellerini açarak dua etmeye başladı. Görüntü, sosyal medyada gündem oldu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle