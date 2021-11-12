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Cem Yılmaz: Cilalı Taş Devri’ne gönderseniz orada da güldürürüm

#Cem Yılmaz#Cilalı Taş Devri#Brand Week Istanbul
Cem Yılmaz: Cilalı Taş Devri’ne gönderseniz orada da güldürürüm

Komedyen Cem Yılmaz, "Beni Cilalı Taş Devri’ne gönderseniz orada da güldürürüm. Beni 4’üncü, 5’inci boyutun yaşandığı 26. yüzyıla da göndersen orada da güldürürüm. Bu bir iddia değil, bu bir realite" dedi.

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İş ve marka dünyasının yanı sıra ünlü isimlerin bir araya geldiği 'Brand Week Istanbul' saat 17.15’te Zorlu PSM’de düzenlendi.

’Brand Week Istanbul’un ’Inspiration Hall’ bölümünde ’21.Yüzyılda Farklı Olmak’ başlıklı söyleşide komedyen Cem Yılmaz, Ralli Şampiyonu Burcu Burkut Erenkul, voleybolcu Eda Erdem, Opet Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Zengin soruları yanıtladı.

Yaptığı esprilerle salondakileri güldüren komedyen Cem Yılmaz, "Birçoğumuz, elimizdeki imkanlarımız alınsa, Taş Devri’ne gönderilsek, ne iş yapacağını bilemeyebilir. Murat Bey, sizi mesleğinizle taş devrine göndersek 'Pazarlama ile ilgili ne yapabilirim' diye kara kara düşünürsünüz. Reklamcı arkadaşım 'Orada ne yapacağım' diye düşünebilir. Benim ise hiç böyle bir kaygım yok. Beni Cilalı Taş Devri’ne gönderseniz orada da güldürürüm. Beni 4’üncü, 5’inci boyutun yaşandığı 26. yüzyıla da göndersen orada da güldürürüm. Bu bir iddia değil, bu bir realite" ifadelerini kullandı.

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#Cem Yılmaz#Cilalı Taş Devri#Brand Week Istanbul

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