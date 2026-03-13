Cem Uzan, Fransa’da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti

Haberin Devamı

Cem Uzan, yıllardır Türkiye’deki mahkeme kararlarının hukuki değil "siyasi" olduğunu iddia ederek Avrupa’da hukuk mücadelesi yürütüyordu. Ancak Fransız yargısı, bu iddiaların aksine son yıllardaki kararlarında, Türkiye’deki mahkeme kararlarının Fransa’da da geçerli olduğuna hükmetti.

PARİS’TEKİ ÖZEL KASASINA EL KONULDU, BANKA HESAPLARI DONDURULDU

Türkiye’deki mahkeme kararlarının Fransa’da da geçerli olduğuna karar verilmesinden sonra: TMSF, Cem Uzan’ın Paris’teki konutunda bulunan özel kasasına el koydu. Fransız bankalarındaki tüm hesaplarına ihtiyati tedbir konuldu.

68 MİLYAR DOLARLIK "HUKUKSUZ EL KOYMA" İDDİASI ÇÖKTÜ

Uzan kardeşlerin 2021 yılında; "Türkiye’deki şirket ve gayrimenkullerimize hukuksuz şekilde el konulup satıldı" gerekçesiyle açtığı 68 milyar dolarlık dev tazminat davasında Paris Mahkemesi son sözü söyledi. 5 yıl süren inceleme sonunda mahkeme, Uzanların Türk mahkemelerinin yetkisini aşmak için "yapay bir zemin" oluşturmaya çalıştığını saptadı.

Mahkeme gerekçeli kararında, TMSF’nin bir kamu tüzel kişiliği olduğunu vurgulayarak, Fransız mahkemelerinin yabancı bir devletin kamu hizmetlerinin işleyişine müdahale yetkisinin bulunmadığını belirtti. Davayı "yetkisizlik" gerekçesiyle reddeden mahkeme, ayrıca Uzanların davalılara toplam 100.000-EUR tazminat ödemesine hükmetti.

Cem Uzan ve ailesinin yönetiminde bulunan İmar Bankası’nda ikili kayıt tutulması yaklaşık 6,5 milyar Dolar kamu zararına sebep olmuş ve oluşan zarar halkın vergileriyle karşılanmıştı. Söz konusu zarar tutarı için TMSF, Hazine’den borçlanmış ve İmar Bankasının mağdur ettiği kişilere parasını geri ödeyebilmişti. Uzan ailesinin sebep olduğu bu kamu zararı, DİBS’e endekslendiğinde bugünün parasıyla yaklaşık 17,4 milyar Dolara karşılık geliyor. Öte yandan; Cem Uzan’ın İmar Bankası yolsuzluğunda sorumluluktan kurtulmak için geriye dönük yaptırdığı işlemler tespit edilince, bu usulsüzlük için de Cem Uzan hakkında mahkûmiyet kararı verilmişti. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi ve Pamukova Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaların sonucunda; Cem Uzan’ın kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırmak, nitelikli zimmet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, resmî belge düzenlemek ve azmettirmek suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaktan suçlu bulundu. Kesinleşmiş 47 yıl 5 ay 20 günlük hapis cezasına çarptırıldı. TMSF Uzanların mal varlıklarını satarak sebep oldukları kamu zararını tahsil etmek için yurt dışında da hukuk mücadelesi veriyor.

ULUSLARARASI TAHKİM HEYETİ ÇEAŞ VE KEPEZ DAVASINDA TÜRKİYE’Yİ HAKLI BULDU

Uzan Ailesinin Çukurova Elektrik (ÇEAŞ) ve Kepez Elektrik ile ilgili açtığı, faizleriyle birlikte 23.5 milyar Doları bulan Libananco davası da Türkiye Cumhuriyeti lehine sonuçlanmıştı.