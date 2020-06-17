Cem Sultan kimdir? Fatih Sultan Mehmed’in oğlu Cem Sultan hakkında bilgiler
II. Mehmed'in Çiçek Hatun'dan olma en küçük oğlu olan Cem Sultan’ın hayatı zaman zaman merak ediliyor. Babası öldüğü zaman büyük Şehzade Bayezid otuz dört yaşında olup 1459’da doğan Cem Sultan da henüz yirmi üç yaşında bulunuyordu. Sultan şâirler arasında şiirlerinde şahsî duygularını ifade etmede en başarılı sayılanı, Cem Sultan'dır. Cem Sultan kimdir? Fatih Sultan Mehmed’in oğlu Cem Sultan hakkında bilgiler
Fatih Sultan Mehmed’in küçük oğlu olan Cem Sultan, 1459’da dünyaya geldi. ), II. Mehmed'in Çiçek Hatun'dan olma en küçük oğlu ve II. Bayezid'in küçük kardeşi. Ağabeyi II. Bayezid ile girdiği taht mücadelesiyle bilinir. Cem Sultan, 1481 yılında babasının vefatı ile Bursa'da İmparatorluğunu ilan etmiş, 18 gün hükümdarlık yapmıştır. Adına para bastıran ve abisi II. Beyazid ile aralarında geçen taht kavgaları sonucu Avrupa'da uzun yıllar sürgün yaşayan Cem Sultan, 1495 yılında İtalya'da ölmüştür. 1499 yılında naaşı Bursa'ya getirilerek Muradiye semtindeki türbeye gömülmüştür. Türbenin duvarlarının alt kısmında üzerleri altın yaldızlı firuze ve lacivert çiniler, üst kısımlar kalem işi ile süslenmiştir.
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