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Cem Muhammet’in keyfi yerinde

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#Özlenen Özkan#Çöp Ev#Bursa
Cem Muhammet’in keyfi yerinde
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2023 07:00

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa’da çöp evde uygunsuz koşullarda yaşarken bulunduktan sonra hastanede tedavi edilen Cem Muhammet A.’yı (9), devlet koruması altında kaldığı Antalya Çocuk Evleri Sitesi’nde ziyaret etti, satranç oynadı...

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Cem Muhammet'i daha önce de ziyaret eden Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Cem Muhammet, devletimizin kanatları altında. Eğitime başladı, birlikte kaldığı evdeki arkadaşlarıyla devletimizin sağladığı imkânlarla yaşamını sürdürüyor. Hastanemize geldiğinde 17 kiloydu. Şimdi 31 kiloya çıkmış. Sağlığı ve neşesi yerinde. Arkadaşlarıyla güzel bir aile ve devlet şefkati içerisinde yaşamını sürdürüyor” diye konuştu.

KİTAP İSTEDİ

Birinci sınıfta eğitim gören Cem Muhammet A.'nın kitap okumayı ve satranç oynamayı sevdiğini anlatan Prof. Dr.Özkan, “Onun iyi olduğunu görmekten dolayı çok mutluyum. Arkadaşlarıyla ilişkileri çok güzel. Kitap okuyor, çizgi film izliyor, futbol oynuyor. Hatta birlikte satranç oynadık. Çok güzel kendisini geliştiriyor. Derslerine çalışıyor. Onun hayata bağlanmasında emeği geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri başta olmak üzere, öğretmenlerine ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum" dedi. 

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Cem Muhammet’in keyfi yerinde

 ‘KORUYUCU AİLE OLUN’ ÇAĞRISI

Evde bulunan diğer çocuklarla da sohbet eden Prof. Dr.  Özkan, kendilerini Akdeniz Üniversitesi'nde ağırlamaktan ve ilgi duydukları alanları onlara göstermekten mutluluk duyacaklarını belirtti. Devlet korumasında çocukların tüm ihtiyaçlarının karşılandığını anlatan Özkan, ancak çocukların aile ortamında büyümesi için koruyucu aile sisteminin yaygınlaşması gerektiğini belirterek, bu konuda ailelere gönüllülük çağrısı yaptı. Ziyarete eşlik eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Halil Atik de koruyucu aile konusunda başvuru halinde gereken desteğin sağlandığını, çok sayıda çocuğun koruyucu ailelerini beklediğini belirterek, Rektör Özkan'a ilgisi için teşekkür etti.

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#Özlenen Özkan#Çöp Ev#Bursa

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