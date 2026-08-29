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Cem Küçük soruşturmasında İsmail Çanak teslim oldu

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#Cem Küçük Soruşturması#İsmail Çanak Teslim Oldu#İstanbul Adliyesi
Cem Küçük soruşturmasında İsmail Çanak teslim oldu
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2026 07:00

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gazeteci Cem Küçük’e yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Beyaz TV çalışanı İsmail Çanak, İstanbul Adliyesi’ne gelerek teslim oldu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gazeteci Cem Küçük’e yönelik ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘nüfuz ticareti’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında Beyaz TV çalışanı İsmail Çanak hakkında 25 Ağustos’ta yakalama kararı çıkartılmıştı. İsmail Çanak, dün öğle saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek teslim oldu. Gözaltına alınan Çanak’ın dosya kapsamında bildiklerini anlatmak istediğini beyan ettiği öğrenildi.          

 

 

 

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#Cem Küçük Soruşturması#İsmail Çanak Teslim Oldu#İstanbul Adliyesi

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