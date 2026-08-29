Cem Küçük soruşturmasında İsmail Çanak teslim oldu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gazeteci Cem Küçük’e yönelik ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘nüfuz ticareti’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında Beyaz TV çalışanı İsmail Çanak hakkında 25 Ağustos’ta yakalama kararı çıkartılmıştı. İsmail Çanak, dün öğle saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek teslim oldu. Gözaltına alınan Çanak’ın dosya kapsamında bildiklerini anlatmak istediğini beyan ettiği öğrenildi.