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Cem Küçük soruşturmasında 3 kişiye yakalama

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#Cem Küçük#MASAK#Rapor
Cem Küçük soruşturmasında 3 kişiye yakalama
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 07:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gazeteci Cem Küçük’e yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Beyaz TV çalışanı İsmail Çanak, iş insanı Serdar Özyurt ve gazeteci Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Başka dosyadan tutuklu Avukat Cem Duman’ın ise soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak.

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PARA HAREKETLERİ ŞÜPHELİ BULUNDU

Cem Küçük hakkında hazırlanan MASAK raporu da ortaya çıktı. Raporda, Küçük’ün 2019-2026 yılları arasında hesaplarına 35 milyon 132 bin lira para girişi olduğu, bu tutarın 5 milyon 9 bin 300 liralık bölümünün 23 kişi ve şirketten geldiği, transfer açıklamalarının yetersiz olduğu ve söz konusu para hareketlerinin Küçük’ün mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği tespit edildi. Bazı para transferlerinin haber karşılığı ödeme olabileceği değerlendirilirken, para hareketlerinin şüpheli bulunduğu kaydedildi.

31 TEMMUZ’DA TUTUKLANMIŞTI

Cem Küçük, 31 Temmuz 2026’da ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan tutuklanmıştı. Cem Küçük hakkında bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikâyetler bulunduğu, İBB soruşturması sürecinde medyada yer alan bir kısım söylemleri olduğu ve soruşturmanın bu iddialarla açıldığı öğrenilmişti. Soruşturma kapsamında, 4 Ağustos 2026’da da gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklanmıştı. Cem Küçük ile aralarında para transferleri bulunan Sarıkaya’nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı iddia ediliyor.

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#Cem Küçük#MASAK#Rapor

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