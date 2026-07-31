Cem Küçük gözaltına alındı

Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2026 07:00
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Cem Küçük hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ‘şantaj’ suçlarından soruşturma başlattı. Savcılığın gözaltı talimatı üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Cem Küçük’ü gözaltına aldı.
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Cem Küçük hakkında, bazı işinsanlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikâyetler bulunduğu ve İBB soruşturması sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanatlar ile ilgili bir soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.