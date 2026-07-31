Cem Küçük gözaltına alındı

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Cem Küçük hakkında, bazı işinsanlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikâyetler bulunduğu ve İBB soruşturması sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanatlar ile ilgili bir soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.