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Cem Küçük gözaltına alındı

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#Cem Küçük#Yanıltıcı Bilgi#Gözaltı
Cem Küçük gözaltına alındı
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 21:43

Gazeteci Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Cem Küçük hakkında, “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” ve “Şantaj” suçlarından başlattığı soruşturma kapsamında gözaltı kararı verdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Cem Küçük’ü gözaltın aldı.

CEM KÜÇÜK HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Cem Küçük hakkında, bazı iş adamlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetler bulunduğu ve İBB soruşturması sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanatlar ile ilgili bir soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

 

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#Cem Küçük#Yanıltıcı Bilgi#Gözaltı

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