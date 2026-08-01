Cem Küçük cezaevinde

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Savcılık ifadesinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilen Küçük ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cem Küçük hakkında, bazı işadamlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikâyetler bulunduğu, İBB soruşturması sürecinde medyada yer alan söylemleri olduğu ve soruşturmanın bu iddialarla açıldığı öğrenilmişti.

SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Cem Küçük’e gizli tanığın iddiaları soruldu. Küçük ifadesinde bir dönem Adnan Oktar’ın kitaplarının çevirisini yaptığını ve A9 televizyonunda programa katıldığını kabul etti ancak lehine çalışmalar yaptığı iddialarını reddetti. Küçük gizli tanığın, “Cem Küçük 2023 yılından önce Murat Ongun ile çok yakındı” iddialarına da “Bu beyan da iftira niteliğindedir. Murat Ongun ile bir ya da iki kez telefon ile görüşmüşlüğüm olabilir. Onun dışında kendisiyle iletişimim yoktur. Ekrem İmamoğlu ile hiçbir temasım yoktur” diye cevap verdi.