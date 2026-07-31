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Cem Küçük adliyeye sevk edildi

Güncelleme Tarihi:

#Cem Küçük#Gözaltı#Şantaj
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2026 14:46

'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ ve ‘Şantaj’ suçlarından gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, önceki gün gazeteci Cem Küçük hakkında ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ ve ‘Şantaj’ suçlarından soruşturma başlatmış ve Cem Küçük gözaltına alınmıştı. 

'ŞANTAJ' SUÇLAMASI

Cem Küçük hakkında, bazı iş adamlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetler bulunduğu, İBB soruşturması sürecinde medyada yer alan bir kısım söylemleri bulunduğu ve soruşturmanın bu iddialarla açıldığı öğrenilmişti. 

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cem Küçük, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

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#Cem Küçük#Gözaltı#Şantaj

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