Cem Karaca’nın ‘NFT’sine geçit yok

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ANADOLU rock müziğin efsane ismi Cem Karaca’nın NFT tablosu, bir kez daha mahkeme konusu oldu. Oğlu Emrah Karaca, ressam Yiğit Mohaç Yücel’in usta sanatçının bir portresini ünlü NFT satış platformu ‘Open Sea’ üzerinden satışa sunacağını öğrenmesinin ardından avukatı Görkem Gökçe aracılığı ile İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açmıştı. Mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda, ressam Yiğit Mohaç Yücel’in NFT olarak satışa sunduğu portrenin Cem Karaca’nın bir fotoğrafından yola çıkılarak hazırlandığı ve Karaca’nın dış görünüşünün ticarileştirildiği, bu nedenle NFT’nin fiillerinin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu ve kişilik haklarını ihlal eder nitelikte olduğu ifade edilmişti. Bilirkişi raporunun ardından kararını açıklayan mahkeme, Cem Karaca’nın portresinin izinsiz olarak kullanıldığı internet sitelerine erişimin engellenmesine ve ‘Open Sea’ isimli platformda yer alan Cem Karaca portresinin satışının engellenmesine karar vermişti.

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İTİRAZI REDDEDİLDİ

Ressam Yiğit Mohaç Yücel, aleyhine verilen tedbir kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek itiraz etti. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada Yiğit Mohaç Yücel’in ihtiyati tedbirin kaldırılması yönündeki talep reddedildi. Mahkemenin itiraz kararının ardından açıklama yapan davacı Emrah Karaca’nın avukatı Görkem Gökçe, “Türkiye’de NFT hukuku ile ilgili ilk niteliğindeki bu ihtiyati tedbir kararının devamına karar verilmesi bizim için olumlu bir gelişme. NFT ve kripto varlıklar açısından ilk niteliğindeki bu davanın sonucunda verilen kararın emsal niteliğinde olacağını düşünüyoruz” dedi.