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Cem Garipoğlu'nun ölümüyle ilgili tartışmalar son buluyor: Mezarı bugün açılacak

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#Cem Garipoğlu#Münevver Karabulut#Mezar
Cem Garipoğlunun ölümüyle ilgili tartışmalar son buluyor: Mezarı bugün açılacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 09:16

Münevver Karabulut'u vahşice katleden Cem Garipoğlu, kaldığı cezaevinde intihar etmiş ve ölümü şüpheli bulunmuştu. Karabulut ailesi, Cem Garipoğlu'nun ölmediğini iddia etmişti. Cem Garipoğlu'nun cezaevinde yaşamına son vermesiyle ortaya çıkan tartışmalar bugün nihayete eriyor. Garipoğlu'nun mezarı açılacak ve aile bireyleriyle DNA eşleştirmesi yapılacak

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İstanbul'da öldürüldükten sonra cansız bedeni Etiler'de bir çöp konteynerine atılan 17 yaşındaki Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te cezaevinde yaşamına son vermişti. Aradan geçen yıllara rağmen başta Karabulut Ailesi olmak üzere tüm kamuoyu intiharı şüpheli buldu ve mezarın açılmasını talep etti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, mezarın açılıp açılmamasıyla ilgili son kararını geçtiğimiz günlerde vermişti.

Cem Garipoğlunun ölümüyle ilgili tartışmalar son buluyor: Mezarı bugün açılacak
(Cem Garipoğlu’nun Münevver Karabulut’u katlettiği Bahçeşehir’deki villa) 

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Savcılık, Garipoğlu'nun mezarının bulunduğu Üsküdar'da bulunan Karacaahmet mezarlığında fethi kabir işlemi gerçekleştirilmesine karar verdi. Savcılık, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na fethi kabir işlemi yapılması için talimat yazısı gönderdi.

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Cem Garipoğlunun ölümüyle ilgili tartışmalar son buluyor: Mezarı bugün açılacak

POLİS MEZAR BAŞINDA NÖBETTE

Öte yandan, polis ekiplerinin açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu'nun kabrinin bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenliği sağlamak amacıyla 7-24 nöbet tuttuğu görüldü.

Cem Garipoğlunun ölümüyle ilgili tartışmalar son buluyor: Mezarı bugün açılacak

İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLECEK

Mezardan çıkarılacak ceset incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na belediye ekipleri tarafından götürülecek. Feth-i kabir işlemi boyunca kamera ve fotoğraf çekimi de yapılarak, olay yeri inceleme ekibi veya bu işlerde uzman kişilerin de mezarlıkta hazır edilmesi bekleniyor. Garipoğlu'ndan alınan DNA örnekleri, ailesiyle eşleştirilecek ve mezardaki kişinin Garipoğlu olup olmadığı netlik kazanacak. Kabrin açılması esnasında ayrıca nöbetçi adli tabibin de hazır bulunacak.

Cem Garipoğlunun ölümüyle ilgili tartışmalar son buluyor: Mezarı bugün açılacak

 

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#Cem Garipoğlu#Münevver Karabulut#Mezar

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