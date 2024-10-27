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Cem Garipoğlu'nun mezarındaki kanlı poşetin sırrı çözüldü: İşte incelemede çıkan sonuç

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#Cem Garipoğlu#Poşet#Mezar
Cem Garipoğlunun mezarındaki kanlı poşetin sırrı çözüldü: İşte incelemede çıkan sonuç
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2024 14:01

Münevver Karabulut'u hunharca katleden Cem Garipoğlu, 2014 yılında kaldığı cezaevinde intihar etmiş ve yıllar boyunca ölümü 'şaibeli' bulunmuştu. Son tartışmaların ardından savcılık kararıyla mezarı açılmış, DNA sonucunda kemiklerin Cem Garipoğlu'na ait olduğu ortaya çıkmıştı. Fethi kabir işlemi sırasında mezarda bulunan bir poşet ise çok konuşuldu. Bu poşetle ilgili inceleme tamamlandı.

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Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun intiharının ardından yıllardır süren 'yaşıyor' tartışmaları, geçtiğimiz günlerde mezarının açılması ile son buldu. Fethi kabir işleminde mezarda bulunan kanlı poşet ise gündem olmuştu. Mezarda bulunan poşetle ilgili inceleme tamamlandı.

Cem Garipoğlunun mezarındaki kanlı poşetin sırrı çözüldü: İşte incelemede çıkan sonuç

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TARTIŞILAN POŞETE İNCELEME

İstanbul'da 2009 yılında Münevver Karabulut'u katleden Cem Garipoğlu'nun fethi kabir işlemi sırasında mezarında bir poşet bulunmuştu. İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda poşete yönelik inceleme tamamlandı. 

Cem Garipoğlunun mezarındaki kanlı poşetin sırrı çözüldü: İşte incelemede çıkan sonuç

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ALINAN KAN ÖRNEĞİ İNSANA AİT DEĞİL

TRT Haber'in haberine göre; hazırlanan raporda, düğümlenen poşetin iç kısmından alınan kan örneğinin insan kanı olmadığı kaydedildi. Ayrıca naylon poşetin üzerinde vücut sıvısı örneğinin bulunmadığı belirtildi.

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Cem Garipoğlunun mezarındaki kanlı poşetin sırrı çözüldü: İşte incelemede çıkan sonuç

Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'nda incelenmişti. Kemiklerden alınan DNA ile Garipoğlu'nun anne ve babasından alınan DNA'nın uyumlu olduğu vurgulanmıştı.

Cem Garipoğlunun mezarındaki kanlı poşetin sırrı çözüldü: İşte incelemede çıkan sonuç

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#Cem Garipoğlu#Poşet#Mezar

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