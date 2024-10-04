Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı... 1 hafta içinde sır perdesi aralanacak

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İSTANBUL Bahçeşehir’de 2009 yılında Münevver Karabulut’u öldüren Cem Garipoğlu’nun 2014 yılında cezaevinde intihar ettiği açıklanmıştı. Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialarıyla Karabulut ailesi, avukatları Rezan Epözdemir aracılığıyla “fethi kabir” işlemi yapılmasını talep etmişti. Hem Karabulut hem de Garipoğlu ailesi tarafından “Mezar açılsın, kamuoyu vicdanı rahat etsin” talebi yanıt buldu, Cem Garipoğlu’nun mezarının 3 Ekim 2024 günü açılması kararlaştırıldı. Garipoğlu’nun Karacaahmet Mezarlığı’nda bulunan mezarı dün açıldı.

KAYIT ALTINA ALINDI

Olay yeri inceleme ekipleri kameralarla mezarın açılma anını kayıt altına almaya başladı. Polis ekipleri mezarın çevresine branda çekti. Görevliler mezarın yanına tabut getirdi ve mezardan Adli Tıp Kurumu’na götürülmek üzere Cem Garipoğlu’na ait olduğu iddia edilen tüm kemik parçaları alındı. Kemik parçaları Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. 1 hafta içinde raporun hazırlayarak savcılığa teslim edilmesi bekleniyor.

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Karabulut Ailesi’nin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, “Mezarlık iki parça halindeydi. Üst kısım boş, alt kısımda ceset vardı, bütünlük arz etmiyor. Kemikler var, kafatası var ama kefen ve steril bez yoktu. Şöyle bir müspet tarafı var. Çok su alan bir bölge olmadığı için incelemeler sağlıklı yapılacaktır diye düşünüyoruz” dedi.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Alkan, kefenin bulunamaması üzerine, “Kullanılan kefen, cenazeden sızan organik içeriğin de etkisiyle oldukça kolay bir şekilde doğaya karışır ve 10 yıl sonra yapılan mezar açma işleminde tespit edilemez. Otopsi işlemi yapıldığı için söz konusu kefene çok yoğun vücut içeriğinin geçmesi beklenir bir durumdur” dedi.

Mezarın açılması aşamasında delil kaybının olmaması için, emniyet görevlileri geniş tedbirler aldı.

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Cem Garipoğlu , 10 Ekim 2014’te Silivri Cezaevi’nde yaşamına son vermişti.

‘DNA YÖNTEMİ UYGULANSIN’

KEMİK parçalarından küçüklerin bırakıldığını ancak büyük kemik parçaların ve kafatasının alındığını söyleyen avukat Rezan Epözdemir şöyle devam etti: “Özellikle dişler incelenecek. Fakat bizim orada da bir itirazımız oldu. Biz bu incelemenin Adli Tıp tekniği bakımından Garipoğlu Ailesi’ndeki erkek bireylerin DNA’larıyla güncel biyolojik verileriyle DNA yöntemiyle yapılmasını istiyoruz. Bu ceset tekrardan Garipoğlu Ailesi’nin avukatına teslim edilecek. Çünkü avukatı ailenin gelip teslim alamayacağını ifade etti. Bir hafta içerisinde raporun tanzim edeceğini düşünüyorum.”