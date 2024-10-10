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Cem Garipoğlu'nun kemikleri aile avukatı tarafından teslim alındı

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#Cem Garipoğlu#Münevver Karabulut#Mezar
Cem Garipoğlunun kemikleri aile avukatı tarafından teslim alındı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 11:18

Cem Garipoğlu’nun Adli Tıp Kurumu'nda DNA işlemleri tamamlandı. Garipoğlu'nun avukatı bugün Adli Tıp Kurumu’na gelerek kemikleri teslim alarak defnedilmek üzere götürdü.

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar eden Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından çıkarılan örneklerin, baba ve anneyle uyuştuğunu, yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla birebir aynı DNA profiline sahip olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, cezaevinde intihar ettiği tespit edilerek defnedilen Cem Garipoğlu'nun, ölmediği ve defnedilen kişinin farklı biri olduğuna yönelik iddialar üzerine Karabulut ailesinin talebi ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla 3 Ekim'de feth-i kabir işlemi yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Adli Tıp Kurumu uzmanları tarafından yapılan inceleme sonrasında Biyoloji İhtisas Dairesi'nde kemik, diş ve diğer tüm örnekler üzerinde DNA incelemeleri büyük bir titizlikle gerçekleştirilmiştir. Yapılan işlemlerin sonucunda mezardan çıkarılan örneklerin, baba Mehmet Nida ve anne Tülay Makbule'nin müşterek çocuğu Cem Garipoğlu'na ait olup, yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla birebir aynı DNA profiline sahip olduğu tespit edilmiştir."

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Cem Garipoğlunun kemikleri aile avukatı tarafından teslim alındı

KEMİKLER TESLİM ALINDI

 Cem Garipoğlu’nun Adli Tıp Kurumu'nda DNA işlemleri tamamlandı. Garipoğlu'nun avukatı bugün Adli Tıp Kurumu’na gelerek kemikleri teslim alarak defnedilmek üzere götürdü.

Cem Garipoğlunun kemikleri aile avukatı tarafından teslim alındı

Cem Garipoğlunun kemikleri aile avukatı tarafından teslim alındı

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#Cem Garipoğlu#Münevver Karabulut#Mezar

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