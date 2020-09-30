Çeltik tarlasında nöbet tutan çiftçiye domuzlar saldırdı

Edinilen bilgiye göre, Hanönü’nde Sarıalan köyünde ikamet eden 55 yaşındaki Cemil Çotuk, gece vakti çeltik tarlasına domuzların çeltikleri yememesi için nöbet tutmaya gitti. Çotuk, tarlada beklediği sırada domuz sürüsü, çeltik tarlasına girdi. Bir anda domuzların saldırısına uğrayan Çotuk, aldığı darbelerle ağır yaralandı. Olayı gören komşuların yardımı ile kurtarılan Çotuk, olay yerine çağrılan ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.