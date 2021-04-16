Celp ve sevk dönemi ne demek?
Celp ve sevk dönemi askerlik yerleri ile birlikte gündeme gelen ifadelerden birisi olmaktadır. Askerlik çağına gelmiş kişilerin gerçekleştirdiği başvuruların ardından Milli Savunma Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamalardan birisi olan celp ve sevk dönemi, internet üzerinden araştırılıyor. Peki, celp ve sevk dönemi ne demek? İşte, internet üzerinden araştırılan o konu hakkında detaylı bilgiler
Celp ve sevk dönemi pek çok kişi tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Celp kelimesinin anlamı huzura çağırmak, bir yere davet etmek, kendine çekmektir. Askeri terim olarak celp ise askere çağrılma işlemine verilen addır. 20 Yaşını tamamlayan erkeklerin tamamı mazeretleri yoksa askere gitmek zorundadır ve bu askere gitme işlemi de celp dönemlerinde olur.
Sevk dönemi ise askere çağrılan kişilerin hangi tarihler arasında birliklerine teslim olmaları gerektiğini vurgular.
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