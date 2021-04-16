Celp ve sevk dönemi ne demek?

Celp ve sevk dönemi pek çok kişi tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Celp kelimesinin anlamı huzura çağırmak, bir yere davet etmek, kendine çekmektir. Askeri terim olarak celp ise askere çağrılma işlemine verilen addır. 20 Yaşını tamamlayan erkeklerin tamamı mazeretleri yoksa askere gitmek zorundadır ve bu askere gitme işlemi de celp dönemlerinde olur.

Sevk dönemi ise askere çağrılan kişilerin hangi tarihler arasında birliklerine teslim olmaları gerektiğini vurgular.

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