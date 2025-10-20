Çelik’ten ‘Terörsüz Türkiye’ mesajı: Sabotajcılarla mücadelemizi sürdürüyoruz

Haberin Devamı

Diyarbakır’da Öcalan’a özgürlük yürüyüşündeki tepki çeken ifadelerin ardından Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları aktardı:“Terörsüz Türkiye sürecine sabotaj düzenleyerek terör propagandası yapanların millet hayatımıza ve kardeşlik mayamıza tasallutunu reddediyoruz ve bu gayrimeşru yaklaşımlarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Kahraman emniyet ve güvenlik güçlerimizi lanetli bir zihniyet ve zehirli bir dille düşman diyerek hedef alanları ve terör propagandası yapanları lanetliyoruz. Bunların Terörsüz Türkiye sürecine suikast teşebbüsünde bulunmaları beyhudedir ve cevabını siyaset ve hukuk zemininde alacaktır. Terörsüz Türkiye süreci milli bir gözle yürütülen ve milletimizin değerlerine yaslanan bir süreçtir. Bunun istismar edilmesine, marjinal ve faşist ajandaların payandası yapılmasına asla müsaade etmeyiz.

GELECEĞİMİZİNPUSULASI

Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Türkiye Yüzyılı hedeflerine en güçlü adımlarla ilerliyoruz. Bunun provokasyonlarla önünün kesilmeye çalışılmasına asla izin vermeyeceğiz. Siyasi sağduyumuz, toplumsal basiretimiz ve kardeşlik mayamız her türlü kötülük projesini mağlup edecektir. Cumhurbaşkanımızın sık sık vurguladığı ‘tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak’ ilkesi bugünümüzün ve geleceğimizin pusulasıdır.”