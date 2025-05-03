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Çelik’ten ‘Terörsüz Türkiye’ açıklaması: ‘Siyasi sis’ bombaları atıyorlar

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#Ömer Çelik#Terörsüz Türkiye#Açıklama
Çelik’ten ‘Terörsüz Türkiye’ açıklaması: ‘Siyasi sis’ bombaları atıyorlar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2025 07:00

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Terörsüz Türkiye hedefini şimdiye kadar en net cümlelerle defalarca açıkladık. Buna rağmen bazı çevrelerin karalama kampanyasının devam ettiğini görüyoruz. Hedefe ulaşılmasını engellemek için siyasi sis bombaları atanların farkındayız” dedi.

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ömer Çelik, özetle şunları söyledi: “Terörsüz Türkiye hedefinin tüm boyutlarını ve ilkelerini şimdiye kadar en net cümlelerle defalarca açıkladık. Buna rağmen bazı çevrelerin karalama kampanyasının devam ettiğini görüyoruz. Hedefe ulaşılmasını engellemek için siyasi sis bombaları atanların ve provokasyon üretenlerin farkındayız. Bu kampanyaları yürütenlerin yakın bölgemizdeki gelişmeleri doğru okuyamadığı, hatta temel gerçekler konusunda doğru bilgi sahibi olmadığı görülmektedir.

İÇ CEPHE GÜÇLENECEK

Terörsüz Türkiye’ hedefine ulaşılması, ülkemizin ‘iç cephe’sinin güçlenmesine stratejik katkılar sağlayacaktır. Cumhuriyetimize ve demokratik siyasete güçlü bir ‘siyasi enerji’ verecektir. Özünde kaderdaşlık olan vatandaşlığımızı, Cumhuriyetimizin temel ilkeleri ekseninde tazeleyen imkanları üretecektir. ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine şimdiye kadar defalarca altını çizdiğimiz ilkeler çerçevesinde ulaşılmasıyla beraber, çivisi çıkan dünyaya karşı bölgemizde ‘kardeşlik cephesi’nin yeni bir güçle inşa edilmesiyle cevap verme imkanı doğacaktır.

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ÇAĞRIYA UYULMALI

İmralı’dan yapılan PKK’nın kendini feshetmesi ve silah bırakması gerektiğine dair çağrı, terörün tüm illegal ve silahlı unsurlarıyla bitmesine ve terör örgütünün dış odakların ‘vekâlet savaşları’nın parçası olmaktan çıkmasına dönük bir aşamaya geçmelidir. Terör örgütünün silah bırakmasına ve kendini feshetmesine dönük olarak önümüzdeki günlerde gelişebilecek her olumlu adım, bir sonraki olumlu adımı çağıracaktır. Her aşamayı titizlikle takip ediyoruz.”

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#Ömer Çelik#Terörsüz Türkiye#Açıklama

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