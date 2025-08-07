Çelik’ten sahte e-imza yorumu: Bu şebekeler jiletle kazınacak

Haberin Devamı

MKYK toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, özetle şunları söyledi: “PKK’nın silah bırakarak feshin gerçekleşmesi sürecinin tamamlanması açısından Meclis’teki komisyon çalışmalarına başladı. Odak PKK’nın feshedilip silah bırakmasına dönüktür. Türkiye Yüzyılı buluşmalarında da meseleye nasıl baktığımızı, değerlendirmelerimizi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Şehit ailelerimize de ziyaretler yapacağız. Toplumun çeşitli kesimlerden gelen kaygıların giderilmesi bakımından vesile olacaktır.

İLGİLİ KURUMLAR UYARILDI

(Sahte diploma) Bu konu devlet kurumları tarafından 1 yıl önce tespit edilmiş ve Ankara Savcılığı’nca bu soruşturmalar yürütülmüştür. İlgili kurumlar uyarılmıştır. Sonuna kadar gideceğiz. Arkadaşlarımıza yönelik iftiralara prim vermeyeceğiz. Devlet içerisinde bu şekilde sahtecilik yapan çete, şebeke ne varsa söküp atacağız. Kurumlarımız görevini yapmaktadır. Gereği yapılacaktır, bütün bu yapılanlar jiletle kazınacaktır. Bunu partiler arası tartışmaya çevirmeye çalışıyorlar. Partili arkadaşlarımıza saldırmaya çalışıyorlar. Bunlar sabotaj girişiminden başka bir şey değil. Bize ulaşan her türlü bilgiyi paylaşacağız.

KATLİAM ŞEBEKESİ DURDURULMALI

(Filistin Gazze) Bütün soykırım suçları işlenmişken yapılması gereken şey katliam şebekesinin durdurulması ve yargı önüne çıkarılmasıdır. Bunların Nazilerin yaptığı gibi hesap vermesidir. Bunları cesaretlendiren herkes daha da ileriye gitmiş bir takım Nazi eylemleri ile yüzleşmek zorunda kalacak. Filistin devletini tanıyan tüm ülkelere teşekkürümüzü iletiyoruz.”