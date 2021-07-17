Çelik'ten Öztrak'a tepki

Çelik Twitter’dan özetle şunları söyledi: “FETÖ’nün 15 Temmuz’da hedefinin Sayın Cumhurbaşkanımız olduğunu ve Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla milletimizin darbeye topyekun direndiğini çok iyi bilen CHP Sözcüsü, aklı sıra 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanımıza bu söyledikleri siyasi muhalefet değil, Yassıada zihniyetinin yansıması olan bir husumettir.”

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