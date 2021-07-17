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ANKARA
Haber Giriş: 17.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Çelik'ten Öztrak'a tepki

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Çelik'ten Öztrak'a tepki

CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın önceki gün basın toplantısında “O gece (15 Temmuz) uçakla havada turlayan Erdoğan şimdi çıkmış “Darbeciler karşıma çıksaydı şehadete yürümek için, bir an bile tereddüt etmeyecektim” diye ahkâm kesiyor” sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten sert yanıt geldi.

Çelik Twitter’dan özetle şunları söyledi: “FETÖ’nün 15 Temmuz’da hedefinin Sayın Cumhurbaşkanımız olduğunu ve Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla milletimizin darbeye topyekun direndiğini çok iyi bilen CHP Sözcüsü, aklı sıra 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanımıza bu söyledikleri siyasi muhalefet değil, Yassıada zihniyetinin yansıması olan bir husumettir.”

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