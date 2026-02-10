Çelik’ten Özel’e tepki: Sözleri skandal

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklama yapan Çelik, özetle şunları söyledi:

SAHADA OLACAĞIZ

“Ramazan ayı geliyor. Vatandaşlarımızla teşkilat olarak buluşacağız. Bakanlarımızla birlikte sahada olacağız. Ramazan ayında yoğun faaliyet yürütülecek.

IRKÇI SÖYLEMLER

Terörsüz Türkiye ve bölge konusundaki çalışmalarımız devam ediyor. Dezenformasyonlar, aşırı söylemler, odağımızı kaybettirmeye dönük yanlış yaklaşımlar, ırkçı söylemler olabiliyor. Bunlara gerekli cevaplar veriliyor.

ABD-İRAN GERİLİMİ

Müzakereler başladı. İran’da tabii ki sorunlar var ama bunu İran toplumu kendi dinamikleriyle çözmelidir. Askeri müdahale seçeneğinin hiçbir şekilde gündeme alınmaması gerekir. Büyük istikrarsızlığa yol açar. Dış müdahaleden uzak durulması önemlidir.

NEFRET SÖYLEMİ

Nefret siyaseti ve nefret söylemi hastalık olarak kendisini zaman zaman gösteriyor. Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün’e yapılan söylem aşağılık bir söylemdir. Toplumun her kesiminden ortak tepkinin çok anlamlı olduğunu ifade etmek isterim. Bu şahsın İYİ Parti üyesi olduğu söyleniyordu. İYİ Parti, bu şahsın ihracıyla ilgili çok hızlı hareket ettiler.

MHP’YLE UZUN YOLLAR AŞACAĞIZ

MHP’nin 57. kuruluş yıldönümü... Sayın Bahçeli’ye ve MHP mensuplarına en içten tebriklerimizi iletiyoruz. Cumhur İttifakı olarak büyük bir mücadele verdik. Daha uzun yollar aşacağız ve bu yolu beraber yürüyeceğiz. Önümüzde önemli konulardan biri Terörsüz Türkiye’yi hedefe ulaştırmaktır. Bahçeli’nin konuşmasından şu kesimi aktarmak istiyorum: ‘Terörsüz Türkiye hedefinin yakalanması milli dayanışmanın dinamizmiyle var olacaktır. Herkesi uyarıyorum Cumhuriyet’in kuruluş ilkelerini tartışmaya açmak, etnik köken farklılıklarına dayanarak bunları yıkmaya çalışmak devletin varlığına kastetmekle eşdeğerdir. Bu da ihanettir.’ Türkiye’de ikinci sınıf vatandaş yoktur. Birinci sınıf vatandaş vardır. Manipülatif açıklamaları çok köklü şekilde reddediyoruz.

HUKUKEN GEREĞİ YAPILACAK

(Araç muayene istasyonunda polis memurunun dövülerek öldürülmesi) Polis kardeşimizin hayatını kaybetmesi çok üzücü. Hukuken gereği yapılacaktır. Bunu takip edeceğiz.

SOSYAL MEDYA ÇALIŞMASI

Dünyada tartışılan bir konuda sosyal medya konusu. Biz bu konuda bir çalışma yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız siber egemenliğimizi korumak için bu konuya dikkat çekiyor. Batı’dan bu konuda dikkat çekici açıklamalar geliyor. Hem çocuklara musallat oluyorlar hem de ülkelerin egemenliğine musallat oluyorlar. Bunlar özgürlüğümüzü korumak için yapmamız gerekenler.”

AK PARTİ’YE KATILACAK MI: VERİLMİŞ BİR KARAR YOK

- ÖMER Çelik, Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP’den olaylı bir şekilde istifasına ilişkin şöyle konuştu: “CHP Genel Başkanı’nın kullandığı ifadeler siyasi tarihimizde eşi benzeri olamayan bir skandal. Hem üzücü hem de utanç verici. CHP, bu duruma nasıl düşüyor? Kürsüye çıktıklarında demokrasi, hukuk, siyasi diyalog diyorlar. Bu mesajlarda seviye yok. Konuşmak bile utanç verici. Yapılan savunmalar o mesajlardan daha kötü. Özür dilenmesi gereken konu. (Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan AK Parti’ye katılacak mı?) Keçiören Belediye Başkanı ile ilgili bir gündem ve verilmiş bir karar yok.”

ZEYNEP GÜNEŞ’İ ARADI

AK Parti MYK toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz’ın kıyafeti nedeniyle sosyal medyadan hedef aldığı Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ile telefonda görüştü. “Çarşamba günü 100 bayanla grup toplantımıza geliyorsun. Bembeyaz geliyorsun. Ama sen şimdi inkılabi bir dönüş yaptın” dedi.