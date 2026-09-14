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Çelik’ten Özel’e tepki: Siyaset adabına davet ediyoruz

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#Ömer Çelik#Özgür Özel#Davut Gül
Çelik’ten Özel’e tepki: Siyaset adabına davet ediyoruz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 07:00

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel’in İstanbul Üsküdar’daki mitingde yaptığı konuşmasındaki ifadelerine tepki göstererek, “Sayın Özel’in devletimizin makamlarını hedef alan ve mülki idare amirlerimizi açıkça tehdit eden yakışıksız üslubunu şiddetle kınıyoruz. Kendisini siyaset adabına davet ediyoruz” dedi.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik özetle şunları aktardı: “Yeni Parti Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in ‘siyaset adabı’yla çok ciddi sorunları var. Sayın Özel’in devletimizin makamlarını hedef alan ve mülki idare amirlerimizi açıkça tehdit eden yakışıksız üslubunu şiddetle kınıyoruz. Kendisini siyaset adabına davet ediyoruz.

YOLSUZLUK YAPANLARA SÖYLE

‘Gün gelecek hesap verecekler’ diyerek devletin valisini, kaymakamını ve idari kadrolarını siyasi hesaplaşmaların hedefi haline getirmek ne siyasi sorumlulukla, ne demokrasi kültürüyle bağdaşır. Sayın Özel, bu üslubu illa birilerine karşı kullanmak istiyorsa kendi yönetimi altında yolsuzluklara, ahlaksızlıklara ve skandallara karışanlara dönük kullanmalıdır. Kendi siyasi başarısızlıklarını ve parti içi krizlerini, devlet organlarına ve yargı süreçlerine saldırarak örtemez. Tehdit dilini siyaset tarzı haline getirenlerin aksine AK Parti; hukukun üstünlüğünü ve milli iradeyi her şeyin üstünde tutmaya devam edecektir. Kamu görevlilerimize parmak sallayarak tehdit savuran bu rövanşist zihniyet, Cumhuriyet tarihimizin en zehirli uygulamalarına imza atan bir sabıkaya sahiptir. Bu zihniyete geçit vermeyeceğiz.”

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VALİ GÜL DE YANIT VERDİ

İstanbul Valisi Davut Gül de Özel’in kendisi ile ilgili açıklamalarına sanal medya hesabından yanıt verdi: “Sayın Özel, siyasi partiler arasındaki yarışa, siyasi tartışmalara ve kişilerin demokratik tercihlerine müdahil olmak ne görevimdir, ne de bugüne kadar benimsediğim bir tutumdur. Kamu görevlisi olarak sorumluluğum, görevimi hukukun çizdiği sınırlar içerisinde ve siyasi tartışmaların dışında yerine getirmektir. Ortada gizlenecek veya çarpıtılacak bir süreç yok. Mahkeme kararına uyulmuş, 5 Eylül 2026 tarihinde seçim yapılmıştır.”

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#Ömer Çelik#Özgür Özel#Davut Gül

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