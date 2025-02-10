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Çelik’ten Özel’e ‘şiir’ tepkisi

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Ömer Çelik#Özgür Özel
Çelik’ten Özel’e ‘şiir’ tepkisi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 07:00

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerine “Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadele verdiği lig, dünya siyasetinin süper ligidir. Özgür Özel’in kendi genel başkanlığını ispat etmeye çalıştığı lig ise iç siyasetin amatör ligidir” diye tepki gösterdi.

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Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Özgür Özel, CHP’yi yönetme kabiliyeti noktasında giderek büyüyen ‘siyasi cari açığı’nı Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza, siyasi mantıktan yoksun saldırılar yaparak kapatamaz” diyerek şunları ifade etti:

“Sayın Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Bertolt Brecht’in şiirini okuması halinde Cumhurbaşkanımıza söylediği çirkin sözleri geri alacağını ifade etmiş. Sayın Özgür Özel’in son günlerde şiir okumaya çokça değinmesi üzerine kendisine bir tavsiyede bulunmakta yarar görüyoruz; Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 1997 yılında Siirt’te okunan ve sonrasında vesayet zihniyeti tarafından kendisine siyasi yasak getirilmesinin bahanesi olarak kullanılan ‘minareler süngü, kubbeler miğfer; camiler kışlamız, müminler asker’ dizesini içeren şiiri Özgür Özel’in CHP grup toplantısında okuması çok anlamlı olacaktır. Sayın Özgür Özel, bu şiire ait dizeleri makam odasına da asmalı.”

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İÇ KRİZLERE HARCASIN

Çelik, Özel’in, Erdoğan’a karşı başarısız polemikler üretmek yerine kendi ligine dönmesi ve enerjisini CHP’nin bitmek tükenmek bilmeyen iç krizlerini çözmeye harcaması gerektiğini belirterek, “Sayın Özel ilk olarak kendinden önceki CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’nun ağır iddialarını cevaplamalıdır. Ardından CHP’de ‘eş genel başkan’ gibi davrananları kontrol altına almalıdır. CHP’nin iç kavgalarından başarıyla çıkarsa, gerçek siyasi meselelere vakit ayırmalıdır” görüşünü paylaştı.  

 

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#AK Parti#Ömer Çelik#Özgür Özel

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