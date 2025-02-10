Çelik’ten Özel’e ‘şiir’ tepkisi

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Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Özgür Özel, CHP’yi yönetme kabiliyeti noktasında giderek büyüyen ‘siyasi cari açığı’nı Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza, siyasi mantıktan yoksun saldırılar yaparak kapatamaz” diyerek şunları ifade etti:

“Sayın Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Bertolt Brecht’in şiirini okuması halinde Cumhurbaşkanımıza söylediği çirkin sözleri geri alacağını ifade etmiş. Sayın Özgür Özel’in son günlerde şiir okumaya çokça değinmesi üzerine kendisine bir tavsiyede bulunmakta yarar görüyoruz; Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 1997 yılında Siirt’te okunan ve sonrasında vesayet zihniyeti tarafından kendisine siyasi yasak getirilmesinin bahanesi olarak kullanılan ‘minareler süngü, kubbeler miğfer; camiler kışlamız, müminler asker’ dizesini içeren şiiri Özgür Özel’in CHP grup toplantısında okuması çok anlamlı olacaktır. Sayın Özgür Özel, bu şiire ait dizeleri makam odasına da asmalı.”

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İÇ KRİZLERE HARCASIN

Çelik, Özel’in, Erdoğan’a karşı başarısız polemikler üretmek yerine kendi ligine dönmesi ve enerjisini CHP’nin bitmek tükenmek bilmeyen iç krizlerini çözmeye harcaması gerektiğini belirterek, “Sayın Özel ilk olarak kendinden önceki CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’nun ağır iddialarını cevaplamalıdır. Ardından CHP’de ‘eş genel başkan’ gibi davrananları kontrol altına almalıdır. CHP’nin iç kavgalarından başarıyla çıkarsa, gerçek siyasi meselelere vakit ayırmalıdır” görüşünü paylaştı.