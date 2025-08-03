Çelik’ten Özel’e Filistin tepkisi

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Aksaray mitinginde söylediği “Erdoğan, ben senin Filistin sevgini sorgulamıyorum çünkü ortada olmayan bir şey sorgulanamaz. Sende Filistin hassasiyeti değil Trump korkusu var” sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi: “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya kalkması, Filistin davasını destekleyen tek bir kişinin bile ciddiye almayacağı bir şeydir. Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetine dil uzatan sözleri Filistin’in herhangi bir yerinde duyulduğu anda ‘İsrail propagandası’nın bir uzantısı olarak görülür. Cumhurbaşkanımızın kararlarını alırken yeryüzünde hiçbir siyasi odaktan ve kişilikten korkmayacağını ve çekinmeyeceğini milletimiz ve tüm dünya bilir. Cumhurbaşkanımızın tüm siyasi hayatı her anlamda bedeli ödenmiş ve cesaretle donanmış bir hayattır.

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SKANDALLARI ÖRTME ÇABASI

Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza her saldırısı esasında CHP’nin her yerini sarmış siyasetsizliği ve skandalları örtme gayretidir. Sürekli vahim hatalar yaptığı konularda konuşmak yerine CHP’yi düzgün bir çizgiye çekmeye enerji harcamalıdır. Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatından dersler alacağı bir siyasi çizgiye dönmesi, doğru yolu bulması açısından gereklidir.”