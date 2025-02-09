Çelik’ten Özel’e ‘Filistin’ tepkisi

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, özetle şunları söyledi:

SİYASİ GAFLET

“Cumhurbaşkanımız bütün siyasi hayatı boyunca bulunduğu ulusal ve uluslararası her zeminde Filistin davası için kimsenin söylemeye cesaret edemediği hakikatleri en net şekilde ifade eden yegâne siyasi liderdir. ABD yönetiminin yaklaşımı hakkında Cumhurbaşkanımızın net tutumu, hem partimiz hem hükümetimiz adına yapılan açıklamalarda en açık biçimde ifade edilmiştir. Cumhurbaşkanımız, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasını siyasi hayatının en temel ilkelerinden biri olarak ifade etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, hayatı boyu Filistinli kardeşlerimize her alanda desteğini fiilen vermiştir ve bu anlamda sadece Türkiye’nin değil aynı zamanda insanlık vicdanının da her daim sözcüsü olmuştur. Bugüne kadar Filistin’deki direnişin meşruiyetini sorgulamaktan başka bir değerlendirmesi olmayan Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın samimiyetini sorgulamaya kalkması siyasi dalaletten başka bir şey değildir.”