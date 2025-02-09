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Çelik’ten Özel’e ‘Filistin’ tepkisi

Güncelleme Tarihi:

#Ömer Çelik#Özgür Özel#Gazze
Çelik’ten Özel’e ‘Filistin’ tepkisi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 07:00

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tepki göstererek, “Siyasi tarihin en şuursuz işlerinden birine imza atıp, Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki hassasiyetini sorgulamaya kalkmış. Özgür Özel, ABD yönetiminin Gazzelileri sürgün planına Cumhurbaşkanımızın sessiz kaldığını söylemiş. Özgür Özel’in bu tutumu tam bir siyasi gaflettir” dedi.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, özetle şunları söyledi:

SİYASİ GAFLET

“Cumhurbaşkanımız bütün siyasi hayatı boyunca bulunduğu ulusal ve uluslararası her zeminde Filistin davası için kimsenin söylemeye cesaret edemediği hakikatleri en net şekilde ifade eden yegâne siyasi liderdir. ABD yönetiminin yaklaşımı hakkında Cumhurbaşkanımızın net tutumu, hem partimiz hem hükümetimiz adına yapılan açıklamalarda en açık biçimde ifade edilmiştir. Cumhurbaşkanımız, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasını siyasi hayatının en temel ilkelerinden biri olarak ifade etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, hayatı boyu Filistinli kardeşlerimize her alanda desteğini fiilen vermiştir ve bu anlamda sadece Türkiye’nin değil aynı zamanda insanlık vicdanının da her daim sözcüsü olmuştur. Bugüne kadar Filistin’deki direnişin meşruiyetini sorgulamaktan başka bir değerlendirmesi olmayan Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın samimiyetini sorgulamaya kalkması siyasi dalaletten başka bir şey değildir.”

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#Ömer Çelik#Özgür Özel#Gazze

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