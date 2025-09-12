Çelik’ten Özel’e: Felç ettiği tek yer CHP

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MKYK toplantısının ardından açıklama yapan Çelik, özetle şunları söyledi:



“Terörsüz Türkiye konusundaki bütün çalışmalarımızı hassasiyet ile yürütüyoruz. Cumhur ittifakı olarak bu iradeyi canlı tutuyor ve gereken çalışmaları yapıyoruz. Sabotajları da bütünüyle takip ediyoruz. Birilerinin PKK’nın feshi dışında bir gündeme kaydırmaya çalışmasına müsaade etmeyeceğiz. Gündem silah bırakılması, silahların yakılmasıdır.

TÜRKİYE KUDRETLİ BİR ÜLKEDİR

Türkiye’ye şurası saldıracak, burası saldıracak gibi gündemleri dikkate almamak lazım. Türkiye kudretli bir ülkedir. Şu gazeteci, bu gazeteci bir şey söylemiş; bunları değerlendirmek bile zaman kaybı. Bunların hepsi yok hükmündedir. Bu şer şebekelerinin bizi övmesi halinde bu bizim için alarm durumudur. Tarih boyunca ülkemiz birçok kez tehdit edildi. Bu tehditlere verilen tarihi cevaplardan biri Atatürk’ün ‘Geldikleri gibi giderler’ sözüdür. Diğeri de Cumhurbaşkanımızın ‘Bir gece ansızın geliriz’ sözüdür. Önemli olan kimin olumsuz söz söylediği değil, Türkiye’nin ne yaptığıdır.

BAHÇELİ’NİN ÇAĞRISI

Sayın Bahçeli’nin açıklamasında ortaya koyduğu kavramsal çerçeve son derece önemli. Çocuk yaşta suç işleyenlerle ilgili Genel Başkanımız da çeşitli açıklamalar yapmıştı. Yaşı küçük ama terör eylemi yapmış, bunları motive edenlerin, suç makinesi gibi yetiştiren şebekenin çözülmesi gerekiyor. Asayiş açısından ne yapılması gerektiğine dair İçişleri Bakanlığımızın çalışması var. Bu öyle yaygın bir ağ ki, iki sosyal medya mecrası öne çıkıyor. Bazı hukukçularımız da suça sürüklenmiş çocuk kavramını ortadan kaldırırsak bu da çocukların korunmasına zarar verir diyor, bunu da dikkate alıyoruz. İçişleri Bakanlığımız bunların takibi konusunda çalışmalarını tamamladı. Adalet Bakanlığımız da evrensel kazanımları dikkate alarak yasal düzenlemeyi nasıl ortaya koyacağımız konusunda çalışma yapıyor.

ÖZGÜR ÖZEL’İN SÖZLERİ

CHP rakip partimiz. Başında kimin olacağı bizim konumuz değil, o CHP delegesinin vereceği bir karar. Her gelen CHP başkanı AK Parti ve Cumhur İttifakı’nı yeneceğinden bahsediyor; biz de onlara seçim yenilgisi tattırmanın hangi siyasetle yapılacağını iyi biliyoruz. Buradaki tartışma, CHP içinde yaşanılan bir tartışma. Kimse sosyal hayatı zehirleme konusunda Sayın Özel ile yarışamaz. Bunlara kapılan bazı fanatikler gidip buralara saldırdı. Bu zihin dünyasında kendisine destek verenleri birinci sınıf vatandaş, vermeyenleri ikinci sınıf vatandaş gibi son derece rahatsız edici tutum gösteriyor. Yetmezmiş gibi gidip Sinop’taki balıklarla uğraşıyor. Şimdi de biz hayatı felç ederiz, gündelik hayatı yaşanmaz hale getiririz diyor. Gündelik hayatı felç ettiği tek yer CHP. Siz ‘ben sosyal hayatı felç edeceğim’ diye ortaya çıkacaksınız da vatandaş buna müsaade mi edecek? Bu siyasetin üstünlüğünü tehlikeye atan bir dil. Bundan sonra da Sinop’taki balıklardan sonra CHP’nin üstünden uçan kuşlarla ilgili bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Biz CHP’li vatandaşlarımızın iradesine saygı duyuyoruz.”