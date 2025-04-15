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Çelik’ten Özel’e ‘aşırı sağcı’ benzetmesi

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#AK Parti#Ömer Çelik#Özgür Özel
Çelik’ten Özel’e ‘aşırı sağcı’ benzetmesi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2025 07:00

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Lideri Özgür Özel’in siyasi söyleminin Avrupa’daki aşırı sağcılarla birebir benzerlik gösterdiğini öne sürdü.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, özetle şunları söyledi:

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin sözlerine verilecek cevabımız, Avrupa’daki aşırı sağcılara, Türkiye içindeki cuntacı ve mandacılara verdiğimiz cevapların aynısıdır. Özgür Özel siyasi tarih bilmiyor, siyasi tarif yeteneğinden yoksun ve siyasi kavramlardan haberdar değil. Özgür Özel’in siyasi söyleminin Avrupa’daki aşırı sağcılarla birebir benzerlik göstermesi vahimdir. Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı ifadeler, Türkiye ve İslam düşmanı Avrupalı aşırı sağcı siyasetçilerin düşmanca sözlerinin aynısıdır. Özgür Özel’in geldiği nokta siyaset alanını değil, siyaset karşıtlığını ifade etmektedir. Siyasete emek vermiş ve siyasi hayatımızda iz bırakmış birçok CHP genel başkanı oldu. Katılmadığımız çokça fikirleri olsa da bu genel başkanların çeşitli siyasi meselelerde nitelikli yaklaşımlarına şahit olduk. Özgür Özel’in geldiği nokta ise tamamen ‘niteliksiz siyaset’in markası oldu.”

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#AK Parti#Ömer Çelik#Özgür Özel

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