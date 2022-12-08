Çelik’ten muhalefete: Kes kopyala yapıştır sözler

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Çelik, gazetecilerle yaptığı toplantıda, özetle şunları söyledi:

“Türkiye’nin seçilmiş Cumhurbaşkanına ‘diktatör’ ifadeleri kullanmak hiç kimsenin haddine değildir. Bunu bir kere şiddetle kınıyorum. Herkesin siyasi geçmişi ortadadır. AK Parti kurulduğu günden bugüne kadar şeffaf, demokratik seçimlerde her seçimin kazananı olarak ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu eski vesayetin diline yaslanarak, eski Yassıada üslubunun zihniyetine yaslanarak, Batı’daki kara propaganda merkezlerinin üslubunu, tavrını kes, kopyala, yapıştır yöntemi kullanarak bu ifadeleri kullanmaya devam ediyor. Tek kişilik hükümet tabiri hukuki ve siyasi olarak bir kişinin yönetiminden bahsetmiyor. Başkanlık sistemlerinde Cumhurbaşkanı seçildiği andan itibaren hükümetin kurulması anlamına geliyor.

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AFFEDİLİR BİR YANI YOK

(Kılıçdaroğlu’nun Meclis konuşması) Milletin iradesiyle seçilmiş vekillere bunu söylemesi haddini aşmaktır. Unutmaması gereken bir şey var. Diktatörler halktan korkarlar. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız demokrasiye sahip çıktı. Kılıçdaroğlu darbeye darbe diyemeyen biridir. Türkiye’de eğer bir diktatör olsaydı Kılıçdaroğlu diktatör diyemezdi.”