Çelik’ten Macron ve Leyen’e tepki: Aynı hataya gerek yok

Haberin Devamı

Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Türkiye için kullandığı ifadeler için de “Aynı hatayı yapmaya gerek yok. Macron’un sözleri son derece yanlış” değerlendirmesini yaptı. AK Parti MYK, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından MYK gündemiyle ilgili basın toplantısı düzenleyen Çelik, özetle şunları söyledi:

TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA

“(AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in açıklamaları) Leyen’in çok talihsiz bir açıklaması oldu. Türkiye gibi AB’ye aday bir ülkeyi karşıt konumda değerlendirmek, göç ve güvenlik konusunda sürekli kapımızı çalanların zihniyetini göstermesi bakımından çok önemlidir. Bir AB Komisyon Başkanı olarak bir aday ülkeye dönük bu çifte standardın ideolojik temelleri nedir diye sormak gerekir. AB bir ekonomik güç oldu ama hiçbir zaman bir siyasi güç olamadı. Bugün de görüldüğü gibi NATO meselesinde kendi güvenliğini bile sağlayamayan bir birlik durumundadır. Bütün bunlar tartışılırken onların aday ülke olan Türkiye’nin etkisini engellemeye dönük bir tutum içine girmesi Avrupa Birliği’nin neden bu halde olduğunu açıkça göstermektedir. Madem Türkiye bütün Balkanları ve Avrupa’yı domine edecek kadar büyük bir güçtür, normal bir siyasi akıl Türkiye ile işbirliği yapmayı gerektirir. Bu kadar büyük bir güç olduğunu aslında Ursula von der Leyen söylediklerinin satır aralarında itiraf etmektedir. Bu vizyondan çok uzaklar ama bu vizyona ulaşmalarını temenni ediyoruz.

Haberin Devamı

LÜBNAN VE GAZZE

İslamabad’daki müzakerelerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi gerektiğini ve ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Kesinlikle tekrar savaşa dönülmemelidir. Tabii tüm bu gündemler içerisinde asla unutmamamız gereken konu Gazze’dir. İsrail, Lübnan’a saldırarak, başka yerlerde krizler çıkararak ve İran’a saldırarak Gazze’yi unutturmaya çalışmaktadır. Lübnan konusunda uluslararası toplumun yüksek bir hassasiyet göstermesi gerekmektedir.

MACRON’A TEPKİ

Fransa’nın açıklamalarını yakından takip ediyoruz. NATO’da müttefiklik ilişkimiz varken Türkiye’yi karşısına alan söylemleri yanlış. Sayın Macron NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti deyip bu tutumundan geri adım attı. Gereksiz bir cüretkarlıkta olduğunu görüyoruz Fransa’nın. Suriye’nin istikrarı için teşvik içinde olmaları gerekir. ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları için daha net konuşması gerekir. Yunanistan ile ittifak kurmaktan bahsediyorlar. Bu tip tavırların Fransa’ya, Yunanistan’a ne faydası var? Bu tip tavırların NATO müttefikliğine ne faydası var?

Haberin Devamı

ATİNA’YA MESAJ

(Yunanistan için) Günün sonunda herkes gidiyor biz baş başa kalıyoruz. Biz, Yunanistan’a üçüncü taraflar araya girmesin, kendi sorunlarını çözecek kapasiteyi üretsin diyoruz, maalesef yan yollara başvuruyorlar. Otobandan ayrılınca maalesef şarampole düşüyorlar. Aynı hatayı yapmaya gerek yok. Siyonist şebeke ile yan yana durmak kendilerinin bileceği iş. Uluslararası meselelerde tarihin doğru tarafından durmuyorlar. Fransa bunlardan vazgeçip Türkiye ile müttefiklik ilişkisini gerçeklik zemininde ele almalı.

KILIÇDAROĞLU’NA DESTEK

(Kemal Kılıçdaroğlu için kullanılan ‘kılıç artığı’ ifadesi) Kullanılan ifade Alevi canlarımızı inciten ifadedir. Bunu kendimize yapılmış sayarız. O ifade nefret söylemidir. Tümü ile kategorik olarak reddedilmelidir.”