Çelik'ten Kılıçdaroğlu’na militan tepkisi

Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

KAMUOYUYLA PAYLAŞACAK

“(HDP Esenyurt ilçe binası hakkında) Terör örgütü propaganda merkezi haline gelmiş. Terör örgütü propagandası, teröre destek şeklinde bir yaklaşımdır.

(Kılıçdaroğlu’na) Diyor ki ‘AK Parti ne yapmak istedi de engel olduk?’ AK Parti ne yapmak istediyse karşımızda oldunuz. Sizin milletvekillerinizden bir tanesi ‘Türkiye’de ordu kağıttan kaplanmış, darbe bile yapamıyor’ dediğinde hepiniz sessiz kaldınız.

Tamamlanmak üzere olan İnsan Hakları Eylem Planı, Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Arkasında idari ve yasal düzenlemeler gerçekleştirilecek. Ekonomi alanındaki konular MYK’mız tarafından değerlendirmeye devam ediliyor.”