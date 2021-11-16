Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na: Acılarla nasıl helalleşecek?

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AK PArti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Genel merkezde MKYK toplantısıyla ilgili basın toplantısı düzenleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu mesajları verdi:

(Kılıçdaroğlu’nun helalleşme çıkışı) Birisi helalleşme deyince saygı duymak gerekir. Ama bunun altını nasıl dolduracaksınız? Helalleşmeden bahsedenler kendi partilerinde vatandaşımızı inciten üslup kullanıldığında, kılık kıyafet yüzünden ötekileştirmenin yeniden altını

çizen siyasetçiler ortaya konduğunda buna karşı seslerini çıkarmadılar. Şehit yakınına küfredildiğinde de geri durdular. Darbelere destek vererek ülkeye yaşatılan acılarla nasıl helalleşecekler? Şehit ailelerini inciten kendi arkadaşlarının açıklamaları oldu, nasıl helalleşecekler? Cumhurbaşkanımıza defalarca iftira attılar. Cumhurbaşkanımızla nasıl helalleşilecektir?

KIBRIS TÜRKÜ YALNIZ DEĞİL

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(KKTC’nin 38’inci kuruluş yıldönümü) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne her türlü desteğimiz sürüyor. Rum-Yunan ikilisinin bütün güçlerini kullanarak KKTC’nin hak ve menfaatlerini gasp etme yönündeki saldırgan ve maksimalist davranışları, Kıbrıs Türk davasının ne kadar önemli bir dava olduğunu bir kere daha gösteriyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hiçbir zaman yalnız kalmayacak, Kıbrıs Türk davası hiçbir zaman desteksiz kalmayacaktır. Hepimizin gönlü, kalbi, her türlü desteği Kıbrıs Türk davasıyla beraberdir.

(Siyasette 50+1 tartışması) Türkiye’nin siyasi mücadelesi hafızalarımızda taze. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de meşrudur, parlamenter sistem de meşrudur. Türkiye birdenbire bu noktaya gelmedi. Türkiye’de parlamenter sistem varken rahat nefes almasına izin vermediler.

CİDDİ BİR ÖZÜR DİLEYEMEDİ

(İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın şehit yakınına küfrü) Hakareti eden kişi bile önce inkar etti sonra özür diledi. Ciddi bir özür dileyemedi. CHP ‘Bu bir provokasyondur’ dedi ama nasıl olduğunu açıklayamadı. Bu kadar açıktan bir küfrün savunulduğunu görmedim. Kınanması ve lanetlenmesi gereken bir davranıştır.

BU ZİHNİYETE KARŞI SEFERBERLİK

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(Başak Cengiz cinayeti) Allah’tan rahmet diliyoruz, can kaybı çok yaralayıcı. Bu zihniyete karşı seferberlik oluşturmalıyız. Kadın cinayetlerine karşı çalışmalar yapılıyor."

MACRON’UN LİBYA AÇIKLAMASI SKANDAL

(Paris’te yapılan Libya toplantısı) Libya’da barışın sağlanması Libya halkı tarafından olmalıdır. Zirveye Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin katılması yanlıştır. Yunanistan’ın katılması ne alakadır? Macron’un ‘Türkiye’nin askerlerini çekmesi’ çağrısı skandaldır. Türkiye eğitim amacıyla oradadır. Yabancı asker statüsünde Türkiye’nin değerlendirmesi yanlıştır.



MASADAN KAÇAN TARAF YUNANİSTAN



(Yunan Başbakan Miçotakis’in açıklamaları Yunanistan saldırgan bir devlet politikası izliyor. Yunan Dışişleri Bakanı’nın yegane mesaisi yalan. Meseleler masada çözülebilir. Türkiye bir diplomasi devletidir. Yunanistan masadan kaçan taraf. Göçmen botlarını şişleyen bir ülkedir.