Çelik’ten Kaftancıoğlu’na ‘diktatör’ tepkisi

Haberin Devamı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun partisinin gençlik kolları etkinliğinde konuşurken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik, “Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz” sözlerine sert tepki gösterdi. Çelik Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

SİNSİ BİR OYUN

“Örgütlü nefret siyasetinin İstanbul temsilcilerinden biri Cumhurbaşkanımızı ‘diktatör’ diyerek hedef almış. Bu siyasi ahlaksızlığı yapanlar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık ediyorlar. Aynı zamanda milli iradeyi hedef alıyorlar. Demokrasi düşmanlığı budur. Milli iradeyle kavgalı bu zihniyet daha önce de ‘Erken seçimle veya başka bir şekilde’ iktidarı devirmekten söz ederek, demokrasi düşmanı müdahale çağrısında bulunuyordu. Seçimle iktidar değişimi nasıl olur herkes biliyor. Seçim dışında neyi kastettikleri ise asıl niyetleridir. Örgütlü nefret siyaseti, gerçek niyetini demokratik söylemin arkasına saklayarak sinsi bir oyun oynuyor. ”