Çelik’ten fon yanıtı: Elinde bilgi olan yargıya versin

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Partisinin MYK gündemiyle ilgili basın toplantısı düzenleyen Çelik, özetle şunları söyledi: “(Fon krizi) Bu vurguncular tarafından hakları gasp edilmiş vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Burada kim tamahkarlık yapmış, kim gerçekten bir haksızlığa uğramış, devletin elindeki bilgi ve belgeler tüm bunları açığa çıkarabilecek kapasiteye sahiptir. Bunun bir daha tekrar etmemesi için nasıl bir yasal düzenleme, kaç maddelik bir düzenleme gerekiyorsa onun da yüce Meclis’e gönderilmesi için gereken adımlar atılacaktır. Burada hiçbir şekilde, her zaman söylediğimiz gibi hiçbir karanlık nokta kalmayacaktır.

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DEFALARCA ELLERİNDE PATLADI

(Özgür Özel’in fon soruşturmasıyla ilgili açıklamaları) Cumhurbaşkanımızın aile bireylerini işin içine karıştırmaya çalışıyor her zaman yaptığı gibi. Bu işler defalarca ellerinde patladı. Buna yine devam ediyorlar. Bütün işlemler açık, herkes ekranda görüyor ne olduğunu, bütün her şeyin. Yani burada bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi; ya bu işler siyasi yankesicilikle ele alınacak işler değil. Dolayısıyla burada bu işin de temizlenmesinin iradesinin de başındaki isim Cumhurbaşkanımızdır. Onların belediyelerindeki dolandırıcılıkların, vurgunların temizlenmesi mücadelesini de biz veriyoruz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızı hedef aldığı sözler, kendi partisini vurgunculara, dolandırıcılara kaptırmış birisinin siyasi saçmalıklarından öteye gitmiyor. Cumhurbaşkanımızla bu konuda toplantı yapıldı kamuoyuna yansıyan, yansımayan. Biraz evvel kapalı MYK’nın kapalı bölümünde de konuşma yaptı ve bu konudaki iradesini bir kere daha net bir şekilde ortaya koydu. Ve burada elinde belge olan, bilgi olan alsın getirsin. Götürsün yargıya versin.”

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