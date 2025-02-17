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Çelik’ten ‘Evren’ tepkisi

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#Ömer Çelik#Özgür Özel#AK Parti
Çelik’ten ‘Evren’ tepkisi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 07:00

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Lideri Özgür Özel’in önceki gün Van Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik paylaşımına tepki göstererek, “Özel’in Cumhurbaşkanımızla darbeci Kenan Evren’i yan yana anması, demokrasinin alfabesinden bile haberdar olmadığını göstermektedir” dedi. 

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, şunları söyledi: “CHP Genel Başkanı Özgür Özel yine ‘siyasetsizlik tarihi’ne geçecek bir açıklama yapmış. Özel’in siyasi hayatında bulunduğu her yere demokratik irade ile gelmiş Cumhurbaşkanımızla darbeci Kenan Evren’i yan yana anması demokrasinin alfabesinden bile haberdar olmadığını göstermektedir.

Çok partili hayata geçtiğimizden beri CHP’nin demokrasiye ve millet iradesine karşı siyasal eylemlerini en iyi anlatan ifade ‘Yassıada zihniyeti’dir. Darbeci Kenan Evren’in açıklamaları ve zalim uygulamaları ‘Yassıada zihniyeti’nin kopyasıdır.”

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, ‘Kenan Evren’in Fatsa’da Terzi Fikri’yi görevden uzaklaştırarak başlattığı darbeci geleneği devam ettirmek’le suçlamıştı.

 

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#Ömer Çelik#Özgür Özel#AK Parti

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